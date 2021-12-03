В Азербайджане изменятся госпошлины на выдачу ряда документов (СПИСОК)

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден в третьем чтении законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине», сообщает в пятницу Trend.

Согласно законопроекту, повышаются госпошлины на выдачу или замену общегражданских паспортов граждан Азербайджана.

При выдаче или замене общегражданских паспортов в течение 10 рабочих дней, либо в случаях экстренного лечения гражданина Азербайджана или лиц, выезжающих с ним, либо в связи с тяжелой болезнью или кончиной близкого родственника, проживающего за границей - в течение двух рабочих дней, размер государственной пошлины увеличивается:

- для детей до одного года - от 10 до 15 манатов;

- для детей от одного года до трех лет – от 20 до 25 манатов;

– для детей от трех до 18 лет - от 30 до 35 манатов;

- гражданам, достигшим 18 лет - от 40 до 60 манатов

При выдаче или замене в течение пяти рабочих дней:

- для детей до одного года - от 20 до 25 манатов;

- для детей от одного года до трех лет – от 40 до 55 манатов;

– для детей от трех до 18 лет - от 60 до 75 манатов;

- гражданам, достигшим 18 лет – от 80 до 120 манатов.

При выдаче или замене в течение одного рабочего дня:

- для детей до одного года - от 40 до 55 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 80 до 115 манатов;

– для детей от трех до 18 лет - от 120 до 155 манатов;

- гражданам, достигшим 18 лет - от 160 до 210 манатов.

Согласно изменениям, также повышаются госпошлины на повторную выдачу общегражданских паспортов при их утере или повреждении.

При повторной выдаче в течение 10 рабочих дней общегражданских паспортов в связи с их утерей или порчей размер госпошлины повышается:

- для детей до одного года – от 20 до 25 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 30 до 40 манатов;

– для детей от трех до 18 лет - от 40 до 55 манатов;

- гражданам, достигшим 18 лет – от 50 до 75 манатов.

При выдаче в течение пяти рабочих дней:

- для детей до одного года - от 30 до 40 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 50 до 70 манатов;

– для детей от трех до 18 лет - от 70 до 100 манатов;

- гражданам, достигшим 18 лет – от 90 до 135 манатов.

При выдаче в течение одного рабочего дня:

- для детей до одного года - от 50 до 65 манатов;

- для детей от одного года до трех лет - от 90 до 125 манатов;

– для детей от трех до 18 лет - от 130 до 165 манатов;

- гражданам, достигшим 18 лет – от 170 до 220 манатов.

Также согласно изменениям, госпошлина на выдачу удостоверения личности лицу без гражданства, постоянно проживающему в Азербайджане, для выезда за границу повышается с 11 до 14 манатов.

Согласно изменению, за исключением госпошлин на повторную выдачу при утере или повреждении удостоверений личности, вводятся следующие госпошлины на выдачу или замену удостоверения личности гражданина Азербайджана, не достигшего 15-летнего возраста:

- при выдаче или обмене в течение 10 дней - 5 манатов (ранее эта сумма составляла 4 маната);

- при выдаче или обмене в течение трех рабочих дней - 25 манатов (ранее эта сумма составляла 20 манатов);

- при выдаче или обмене в течение одного рабочего дня - 30 манатов (ранее эта сумма составляла 25 манатов).

Согласно поправкам, госпошлина на выдачу документов в упрощенном порядке для въезда - выезда граждан в страны, граничащие с Азербайджаном, повышается с 3 до 5 манатов.

Также госпошлина на повторную выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное или постоянное проживание в Азербайджане и решения о продлении срока временного пребывания повышается с 10 до 20 манатов.

Кроме того, пошлина на выдачу удостоверения личности лицу без гражданства, постоянно проживающему в Азербайджане, по достижении 16-летнего возраста для использования в пределах страны повышается с 6 до 10 манатов.

Также плата за выдачу удостоверения беженца или путевого документа лицам, получившим статус беженца в Азербайджане, повышается с 5 до 10 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)