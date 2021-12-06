БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 154 человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 143, вторую - восемь, третью - три человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 703 142. Первую дозу вакцины получили 5 098 648, вторую - 4 593 286, третью - 1 011 172 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)