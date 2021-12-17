В Региональном рейтинге QS по «Репутации работодателей» на 2022 год UNEC первый по стране

БАКУ /Trend/ - Обнародован рейтинг Рейтингового агентства QS по региону «QS развивающейся Европы и Центральной Азии» на 2022 год.

В рейтинге UNEC расположился в 221-230 местах. В этом году в рейтинг вошли 450 университетов региона. А из Азербайджана в рейтинг смогли войти 7 высших учебных заведений.

Лучший результат в рейтинге UNEC показал по индикатору «Репутация работодателей» (доля веса 20%). Так, UNEC, занявший 96 место среди университетов региона, стал первым среди университетов Азербайджана.

UNEC по индикатору Академической репутации (доля веса 30%) продвинувшись на 14 ступеней, показал второй лучший результат среди университетов Азербайджана и занял 122 место в регионе.