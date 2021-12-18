Генпрокуратура, МВД и СГБ Азербайджана предупредили о недопустимости распространения искаженной информации по «Тертерскому делу»

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура, МВД и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предупредили о недопустимости распространения искаженной информации по «Тертерскому делу».

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и СГБ, распространенном в субботу, передает Trend.

Внимание представителей СМИ и участников уголовного процесса акцентируется на том, что недопустимо распространение информации о предварительном следствии без соответствующего разрешения.

«В отношении лиц, распространяющих искаженную информацию в целях оказания давления на следствие, умышленного формирования ошибочного мнения в обществе, дискредитации имиджа азербайджанской армии, работы государственных органов, будут приняты меры в соответствии с законодательством», - подчеркивается в совместном сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)