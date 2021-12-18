Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами прогнозируется туман, умеренный южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем - 6-18, в Баку ночью - 6-8, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5, днем - 10-15 градусов тепла, в высокогорье ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)