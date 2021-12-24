Завтра в Баку местами ожидается снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами снег, который утром постепенно прекратится. Днем прогнозируется погода без осадков, северо-восточный ветер сменится умеренным юго-западным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем – 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90 процентов.

Завтра ночью в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами снег, днем прогнозируется погода преимущественно без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла, в горах ночью - 8-13, в высокогорье ночью - 15-18, днем - 2-7 градусов мороза.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)