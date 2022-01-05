В праздничные дни в Баку было до 3 300 вызовов скорой помощи
БАКУ /Trend/ - В праздничные дни в Баку было 2 800-3 300 вызовов скорой помощи.
Об этом в прямом эфире в Instagram сказала заместитель главврача по оперативным делам Бакинской городской скорой и неотложной медицинской помощи Нурида Фарзалиева, сообщает в среду Trend.
По ее словам, вызовов было много, поэтому определенные опоздания нормальны.
"В Баку у нас 21 станция, 139 бригад, которые работали в праздничные дни. Это количество бригад без опозданий выезжает на 1 700-1 800 вызовов. Если вызовов бывает много, то случаются опоздания", - сказала она.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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