В праздничные дни в Баку было до 3 300 вызовов скорой помощи

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни в Баку было 2 800-3 300 вызовов скорой помощи.

Об этом в прямом эфире в Instagram сказала заместитель главврача по оперативным делам Бакинской городской скорой и неотложной медицинской помощи Нурида Фарзалиева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, вызовов было много, поэтому определенные опоздания нормальны.

"В Баку у нас 21 станция, 139 бригад, которые работали в праздничные дни. Это количество бригад без опозданий выезжает на 1 700-1 800 вызовов. Если вызовов бывает много, то случаются опоздания", - сказала она.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)