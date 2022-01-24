В Агдам прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - В Агдам 24 января прибыл первый 50-местный рейсовый автобус из Баку, передает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Сегодня утром началась реализация регулярных автобусных рейсов по маршруту Баку-Агдам-Баку. Рейсы выполняются с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала.

Вначале прибывшие этим автобусным рейсом посетили в Агдаме дворцовый комплекс "Имарат", построенный Панахали ханом в XVIII веке. Они осмотрели разрушенное армянами захоронение Хуршидбану Натаван и другие исторические памятники, подвергшиеся армянскому вандализму.

(Автор: Аслан Мамедли. Редактор: Константин Шапиро)