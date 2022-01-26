В Азербайджане будет считаться недействительным сертификат о вакцинации от COVID-19 лиц, у которых прошло более 6 месяцев после второй дозы вакцины

БАКУ /Trend/ - Для дальнейшего укрепления иммунитета против COVID-19 рекомендуется применение бустерной дозы вакцины.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана, Агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В сообщении отмечается, что, согласно постановлению №419 Кабмина Азербайджана от 30 декабря 2021 года, "Сертификат о вакцинации против COVID-19" лиц, у которых прошло более шести месяцев после получения второй дозы вакцины, с 15 февраля не будет считаться действительным:

- с 15 февраля 2022 года, за исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные залы и оздоровительно-восстановительные объекты смогут посещать только лица с действительным сертификатом о вакцинации или же сертификатом об иммунитете к COVID-19, либо сертификатом о противопоказании к вакцинации;

- с вышеуказанной даты от работников сфер деятельности и услуг, предусмотренных в постановлении, будут требоваться действительный сертификат о вакцинации или же сертификат об иммунитете к COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации;

- с вышеуказанной даты от сотрудников государственных органов (структур), а также работников нижеперечисленных предприятий (независимо от формы трудового договора) будут требоваться действительный сертификат о вакцинации или же сертификат об иммунитете к COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации:

- все медицинские и фармацевтические учреждения, независимо от формы собственности;

- все научные и образовательные учреждения, независимо от формы собственности;

3. С учетом пункта 2.4 постановления, на предприятиях, действующих в сферах деятельности и услуг, указанных в дополнении к постановлению:

- с 15 февраля 2022 года в торжествах с участием до 150 человек участие всех гостей старше 18 лет допускается только при наличии действительного сертификата о вакцинации или же сертификата об иммунитете к COVID-19, либо сертификата о противопоказании к вакцинации; для гостей, принимающих участие в торжествах, отменяется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей;

- с вышеуказанной даты от всех лиц старше 18 лет, обучающихся в высших и среднеспециальных учебных заведениях (за исключением образовательных учреждений с числом обучающихся менее 200 человек) будут требоваться наличие действительного сертификата о вакцинации или же сертификата об иммунитете к COVID-19, либо сертификата о противопоказании к вакцинации;

- с вышеуказанной даты лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами в закрытом помещении в нижеперечисленных организациях только при наличии действительного сертификата о вакцинации или же сертификата об иммунитете к COVID-19, либо сертификата о противопоказании к вакцинации:

1. в заведениях общепита;

2. в гостиницах (отелях);

3. в крупных торговых центрах;

- с 15 января 2022 года услугами объектов, предоставляющих банные услуги, смогут пользоваться только лица (за исключением лиц младше 18 лет), имеющие действительный сертификат о вакцинации или же сертификат об иммунитете к COVID-19, либо сертификат о противопоказании к вакцинации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)