Определились победители Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 января, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и 18-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке, сообщает Trend.

Золотую медаль в прыжках на батуте в возрастной категории "дети" среди мальчиков занял Омар Гасымлы (38.750 балла), "серебро" - у Никиты Колесникова (36.830 балла), бронзовую медаль завоевал Сабухи Сулейманлы (36.500 балла). Гасымлы и Сулейманлы являются воспитанниками Бакинской школы гимнастики, а Никита Колесников представляет спортивный клуб "Оджаг".

Лидирующую позицию в прыжках на батуте в возрастной категории "дети" среди девочек заняла Нармин Бахадирлы (35.680 балла), вторую позицию – Мелиса Исмиханова (35.660 балла), на третьем месте - Марьям Ахундова (34.730 балла).

Мелиса Исмиханова выступает за Бакинскую школу гимнастики, Нармин Бахадирлы и Марьям Ахундова – за спортивный клуб "Оджаг".

В возрастной категории "юниоры" в прыжках на акробатической дорожке среди юношей на первую ступень пьедестала почёта поднялся Билал Гурбанов (47.700 балла), на втором месте расположился Алексей Караташов (42.600 балла), на третьем месте – Гусейн Асадуллаев (39.600 балла). Все гимнасты являются воспитанниками Бакинской школы гимнастики.

Отметим, что в чемпионате и первенстве принимают участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступают в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступают в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)