TEKNOFEST открывает конкурс на тему «Охрана окружающей среды и возобновляемые источники энергии»
БАКУ/Trend/ - Начался прием заявок проектов, продвигающие новые технологии в сфере защиты окружающей среды, возобновляемых источников энергии и безотходного производства в рамках аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST.
Сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в настоящее время организует несколько интересных конкурсов в рамках подготовки к аэрокосмическому и технологическому фестивалю TEKNOFEST, который впервые пройдет в Баку 26-29 мая.
Основной целью фестиваля является популяризация авиации, космонавтики, цифровой экономики и охраны окружающей среды среди молодежи, продвижение предпринимательства в этих сферах, раскрытие знаний и умений подростков и молодежи посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также ознакомление широкой общественности с национальными технологиями.
Следует отметить, что регистрация на конкурс в области охраны окружающей среды уже началась.
На текущий конкурс принимаются экологически безопасные и экономически оптимальные проекты в области экологического баланса, рационального использования природных ресурсов и возобновляемых источников энергии. В этом контексте старшеклассники и молодые предприниматели могут принять участие в конкурсе, организованном в рамках TEKNOFEST, и представить новые идеи и прототипы.
Конкурс охватывает темы, связанные с использованием возобновляемых источников энергии, продвижением новых технологий, совершенствованием существующих технологий, бережным использованием природных ресурсов и технологий, которые обеспечат их передачу будущим поколениям, а также будут способствовать реализации цели безотходного производства.
Участие в конкурсе доступно в 3 номинациях. Уникальность конкурса заключается в том, что старшеклассники могут представить свои инновационные инициативы и идеи на таком престижном фестивале как TEKNOFEST в категории А. По условиям конкурса команды школьников должны возглавляться консультантом в качестве ментора и совместно с консультантом представить проектное предложение. Команды категории А должны участвовать в финале со своим консультантом.
Студенты вузов категории B, обучающиеся в Азербайджане, могут представить на конкурс инновационные решения и проекты по соответствующей тематике.
Индивидуальные участники или команды, состоящие из них, могут участвовать в соревнованиях категории С.
Следует отметить, что призовой фонд конкурса для школьников (категория А) составляет I место - 4000 манатов, II место - 2000 манатов и III место - 1000 манатов.
Призовой фонд для студентов, представляющих категорию B, стартапов и индивидуальных предпринимателей категории C, составляет I место - 6000 манатов, II место - 4000 манатов, III место - 2000 манатов.
Крайний срок регистрации на конкурс – 17 февраля 2022 года. Электронная ссылка для регистрации: https://teknofest.az/ru/competitions/
Для дополнительной информации:
050 251 40 28
Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.
Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.
Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.
Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.