В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за организацию незаконных платных парковок

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за незаконную организацию платных парковочных мест на государственных или муниципальных автодорогах.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался в первом чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля, сообщает во вторник Trend.

Согласно изменениям, за незаконную организацию платных парковочных мест на государственных или муниципальных автодорогах физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов, должностные лица - на сумму 500 манатов, юридические лица - на сумму 2 000 манатов.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)