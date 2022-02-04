В Баку появится еще ряд специализированных центров соцобслуживания

БАКУ /Trend/ - Согласно плану Агентства социального обслуживания при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 2022 году в Баку будет создано еще пять специализированных центров социального обслуживания, сообщили Trend в министерстве.

По данным ведомства, два из них будут оказывать услуги социальной реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья.

Также планируется создать Центр профилактической работы с семьями, оставившими детей без надзора, и Центр реинтеграции для предупреждения попадания детей в детские учреждения, говорится в сообщении.

Предоставление реабилитационных социальных услуг жертвам домашнего насилия в Азербайджане расширяется с каждым годом. В прошлом году начал работу Центр помощи уязвимым группам населения в составе приюта и социально-реабилитационного учреждения, говорится в сообщении.

В 2022 году в качестве пилотного проекта в Баку будет создан центр для помощи жертвам домашнего насилия, отметили в ведомстве.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)