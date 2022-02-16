Бакметрополитен заказал в России 20 новых выгонов

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен" заказал в России 20 новых вагонов метро.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

По его словам, вагоны строит российское предприятие "Метровагонмаш".

"Новые вагоны будут доставлены в Баку летом нынешнего года. Таким образом, количество новых составов ЗАО достигнет 23. В настоящее время на линии в метро Баку ежедневно выходят до 46 составов. Это означает, что с лета половина составов на линиях метро столицы будут новыми", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)