В столице Азербайджана пройдут 27-е Первенство страны и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике

БАКУ /Trend/ - 24-25 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдут 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике, сообщили Trend в четверг в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревнованиях примет участие 41 спортсмен, представляющий Клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта и специализированную Детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва №13 Низаминского района.

В двухдневных соревнованиях за медали в многоборье поборются женские пары - в возрастных категориях "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); мужские пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); смешанные пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); женские группы - "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "юниоры" (2003-2009 г.р.)

Проведение соревнований планируется по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

Наблюдать за ходом соревнований можно будет в прямом эфире на сайте www.gymtv.online (https://gymtv.online/)

(Автор: Джани Бабаева)