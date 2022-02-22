БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в правила приема в вузы.

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, при заполнении электронного заявления по III группе специальностей при приеме документов в вузы абитуриенты должны будут выбрать одну из двух подгрупп или обе подгруппы, соответствующие специальности или специальностям.

Кроме того, наряду с конкурсом специальностей, входящих в подгруппу "язык-история" по III группе специальностей, абитуриенты, желающие принять участие в конкурсе специальностей, входящих в подгруппу "история-география", должны дополнительно сдать экзамен по географии.

Приложение №1 к правилам - столбец III группы специальностей “Группы специальностей и специальности” после строки “Название специальностей” с разделением на две графы “Подгруппа "язык-история” и “Подгруппа "история-география” приводится в следующей редакции:

(Перевод: Нубар Кулузаде)