В Азербайджане названы дни проведения выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет пятого марта выпускные экзамены по уровню полного среднего образования (11 лет) в Гарадагском, Хазарском, Ясамальском, Наримановском районах Баку, Гяндже (Кяпазский район), Газахе, Гахе, Балакене, Евлахе, Агдаме, Гейчае, Агдаше, Лянкяране, Имишли, Ширване, Гусаре, Билясуваре, а шестого марта - в Низаминском, Сураханском, Бинагадинском районах Баку, Сумгайыте, Гяндже (Низаминский район), Агстафе, Огузе, Загатале, Бейлагане, Физули, Кюрдамире, Уджаре, Джалилабаде, Саатлы, Нефтчале, Шабране, Сиязане, Хызы. Об этом сообщили Trend в ГЭЦ.

По его данным, пятого марта выпускные экзамены также будут сдавать учащиеся школ с обучением на грузинском языке, а шестого марта - учащиеся школ с обучением на английском и французском языках.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)