БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы даты вступительных экзаменов в вузы, сообщает Trend.

Как сказала в пятницу на пресс-конференции председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, участникам второго этапа вступительных экзаменов в вузы будет предоставлена вторая попытка.

«Первый экзамен по III группе специальностей состоится 21 мая, по II группе специальностей – 22 мая. Часть абитуриентов, подавших документы по I группе специальностей, сдаст экзамен 4 июня, а остальные – 5 июня. Экзамен по IV группе специальностей состоится 5 июня. Вторая попытка сдачи экзамена будет предоставлена 6 июля для абитуриентов III группы, 7 июля - II группы, 20-21 июля - I группы и 21 июля - IV группы. Выпускники текущего года и прошлых лет будут сдавать экзамены в один день», - сказала Аббасзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)