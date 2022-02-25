В Баку и на Абшероне в связи с праздником Новруз будут организованы продовольственные ярмарки

БАКУ /Trend/ - В Баку и Абшеронского районе по случаю праздника Новруз будут организованы ярмарки "Из села в город".

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве сельского хозяйства, ярмарки будут функционировать с 12 по 19 марта.

Фермеры, которые представят свою продукцию на этих ярмарках, будут полностью обеспечены необходимыми для реализации продукции условиями, в том числе прилавком, весами и другими принадлежностями.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде)