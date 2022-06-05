"Гимнастика для всех" – спорт, дружба и яркие эмоции

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, пятого июня, в Парке Центра Гейдара Алиева в рамках проекта "Спорт для всех" проходит мероприятие "Гимнастика для всех", сообщает Trend. Мероприятие организовано министерством молодежи и спорта Азербайджана при поддержке Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам тренера по дисциплине "Гимнастика для всех" Руслана Эйвазова, цель мероприятия – популяризация гимнастики среди населения, повышение интереса к спорту, призыв к здоровому образу жизни, проведение досуга с пользой.

"Впервые Азербайджан был представлен на Всемирной гимнастраде в 2015 году, после этого в 2017 году мы приняли участие World Gym for Life Challenge - эти соревнования, относятся к дисциплине "Гимнастика для всех". "Гимнастика для всех" объединяет все виды гимнастических дисциплин - часть от аэробики, что-то от акробатики, часть от художественной и спортивной гимнастики, и конечно, танцевальные элементы. Мы в своих номерах используем азербайджанские национальные танцы, а также хип-хоп и другие танцевальные направления", - отметил он.

Как подчеркнул Эйвазов, в 2019 году в Федерации гимнастики Азербайджана открылись секции по дисциплине "Гимнастика для всех", также занятия проходят в клубе "Оджаг Спорт".

"В Национальной арене гимнастики занятия проходят два раза в неделю, по вторникам и четвергам. К ним могут присоединиться все желающие, ведь в дисциплине "Гимнастика для всех" нет возрастных ограничений, так, например, в 2021 году наша страна впервые приняла участие в международном фестивале "Золотой возраст", где возрастная категория "50 и старше". На данном фестивале от Азербайджана было шесть участников, которые очень достойно выступили. Возраст самой возрастной участницы от нашей страны составлял 67 лет", - сказал Эйвазов.

В ходе мероприятия "Гимнастика для всех" были представлены различные музыкально-гимнастические номера. К занятиям мог присоединиться любой желающий вне зависимости от возраста.

Любители спорта участвовали в разминке, а также выполняли гимнастические и танцевальные упражнения.

"Гимнастика для всех" - это олицетворение развлечения, здорового образа жизни и философии дружбы.

Организованное мероприятие крайне важно в деле работы, направленное на развитие и повышение массового вовлечения населения к "Гимнастике для всех", которая пропагандирует здоровый образ жизни.