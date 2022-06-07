ГЭЦ Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов по II и III группам

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты вступительных экзаменов, проведенных 21-22 мая 2022 года по II и III группам специальностей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, абитуриенты, принявшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена по ссылке.

Результаты экзаменов также можно узнать, отправив свой "рабочий номер" на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Желающие подать заявление в апелляционную комиссию в связи с результатами экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет доступна на сайте ГЭЦ с 8 по 10 июня. Не прошедшие регистрацию в течение этого периода не смогут подать апелляцию позже. На обсуждение апелляционного заявления отводится не более 15 минут.

Информация о дате выбора специальностей для абитуриентов, удовлетворивших условия конкурса, будет предоставлена ​​дополнительная информация.