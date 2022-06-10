В новом здании ГЭЦ Азербайджана экзамены будут проводиться на компьютерах

БАКУ /Trend/ - Для Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) строится здание на 800 рабочих мест. В этом здании все пробные экзамены, а также экзамены с участием до 1 500 человек будут проводиться на компьютерах.
Как сообщает Trend, об этом сказала председатель совета директоров ГЭЦ Азербайджана Малейка Аббасзаде.
По ее словам, в будущем станет возможным проведение экзаменов на компьютерах и в регионах.
«Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с рядом министерств», - добавила Аббасзаде.
(Перевод: Фидан Мустафаева)