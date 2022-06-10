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В новом здании ГЭЦ Азербайджана экзамены будут проводиться на компьютерах

Общество Материалы 10 июня 2022 14:15
В новом здании ГЭЦ Азербайджана экзамены будут проводиться на компьютерах

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) строится здание на 800 рабочих мест. В этом здании все пробные экзамены, а также экзамены с участием до 1 500 человек будут проводиться на компьютерах.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель совета директоров ГЭЦ Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в будущем станет возможным проведение экзаменов на компьютерах и в регионах.

«Мы тесно сотрудничаем в этом направлении с рядом министерств», - добавила Аббасзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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