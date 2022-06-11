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Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

Общество Материалы 11 июня 2022 16:45
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший гонщик ралли Мохаммад бен Сулаем посетил Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу Trend, сначала он осмотрел в музее Гейдара Алиева автомобили, находившиеся в служебном пользовании общенационального лидера Гейдара Алиева, а также ознакомился с представленными в музее видео- и фотоархивными документами, охватывающими все периоды жизни и деятельности общенационального лидера, и различными экспонатами.

Президент FIA, ознакомившись с выставками "Жемчужины Азербайджана: в потоке истории", "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие", "Кукла в искусстве", осмотрел также представленные в Центре классические автомобили.

Президент FIA Мохаммад бен Сулаем и президент Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) Анар Алакбаров наградили дипломами победителей виртуального конкурса рисунков среди школьников "Gələcəyin ekoloji avtomobili" (Экологический автомобиль будущего). Конкурс был организован AAF и Ассоциацией автомобильных дилеров Азербайджана.

Также Мохаммад бен Сулаем встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым. Были обсуждены двусторонние связи, деятельность AAF в области автомобильного спорта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)
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