Президент Международной автомобильной федерации посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Международной автомобильной федерации (FIA), бывший гонщик ралли Мохаммад бен Сулаем посетил Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу Trend, сначала он осмотрел в музее Гейдара Алиева автомобили, находившиеся в служебном пользовании общенационального лидера Гейдара Алиева, а также ознакомился с представленными в музее видео- и фотоархивными документами, охватывающими все периоды жизни и деятельности общенационального лидера, и различными экспонатами.

Президент FIA, ознакомившись с выставками "Жемчужины Азербайджана: в потоке истории", "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие", "Кукла в искусстве", осмотрел также представленные в Центре классические автомобили.

Президент FIA Мохаммад бен Сулаем и президент Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) Анар Алакбаров наградили дипломами победителей виртуального конкурса рисунков среди школьников "Gələcəyin ekoloji avtomobili" (Экологический автомобиль будущего). Конкурс был организован AAF и Ассоциацией автомобильных дилеров Азербайджана.

Также Мохаммад бен Сулаем встретился с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым. Были обсуждены двусторонние связи, деятельность AAF в области автомобильного спорта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)