Сборная Азербайджана одержала первую победу в Лиге наций УЕФА

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу одержала первую победу в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Trend, подопечные Джанни Де Бьязи принимали в Баку команду Беларуси.

Матч на «Далга Арене» судила бригада арбитров во главе с греческим арбитром Анастасиосом Папапетру.

В первом тайме не было забито ни одного гола. Сборная Азербайджана, активнее начавшая второй тайм, достигла своей цели на 76-й минуте матча. Счет в матче открыл член сборной Махир Эмрели. В дополнительное время Рамиль Шейдаев пробился к воротам соперника и увеличил разницу в счете.

Таким образом, сборная Азербайджана выиграла со счетом 2:0.