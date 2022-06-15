В Азербайджане переданы автомобили еще 50 инвалидам войны

БАКУ /Trend/ - По случаю отмечаемого 15 июня Дня национального спасения министерство труда и социальной защиты населения передало 50 инвалидам Отечественной войны Азербайджана легковые автомобили марки "Хазар".

Как сообщили Trend в среду в министерстве, в мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов, герои Отечественной войны Газанфар Агаев и Джавид Бейбутов, член Общественного объединения "Ветераны Карабаха" Рей Керимоглу.

Говоря о значении отмечаемой сегодня даты, Керимов отметил, что с возвращением великого лидера Гейдара Алиева по призыву народа во власть Азербайджан был выведен из состояния глубокого общественно-политического и экономического кризиса. В результате особой заботы великого лидера, обеспечившего основы развития современного независимого азербайджанского государства, были предприняты важные шаги в области обеспечения социальной стабильности и развития. Одновременно началось обеспечение семей шехидов и инвалидов войны жильем и частными домами, инвалидов войны - автомобилями. Продолжение и развитие Президентом Ильхамом Алиевым на высоком уровне успешной внутренней и внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева обеспечило вступление Азербайджана на путь ускоренного развития, в том числе ежегодного усиления проводимой социальной политики.

Было отмечено, что за период после победы азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Отечественной войне семьи шехидов и участники войны, по указанию главы государства, были охвачены еще более широкомасштабным пакетом социальной поддержки. Он охватил уже 100 тысяч человек, которым оказаны 190 тысяч социальных услуг. Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширена в пять раз. Гражданам из этих категорий в 2021 году были предоставлены 3 тысячи, в поствоенный период - 3500 квартир, а в целом за прошедший период - более 12500 квартир и частных домов. За последние четыре года автомобилями обеспечены до 1500, а всего за прошедший период - 7450 инвалидов войны. В этом году инвалидам войны переданы в целом 100 автомобилей.

Инвалиды войны выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянное внимание и заботу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)