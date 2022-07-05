Ежегодно уровень воды в Каспии понижается на 6-7 см - АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ежегодно уровень воды в Каспийском море понижается на 6-7 сантиметров.

Об этом сказал во вторник генеральный директор Института нефти и газа Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Фахраддин Гадиров на международной конференции, посвященной Каспию, передает Trend.

По его словам, важней задачей азербайджанских институтов является проведение исследований в сфере очистки, охраны и предотвращения понижения уровня воды в Каспии.

«Каспийское море считается одним из самых богатых природными ресурсами, нефтью и газом. Уровень Каспия 100 лет назад был на два метра выше, чем сегодня. Ежегодно мы наблюдаем понижение его уровня на 6-7 сантиметров. Водный баланс нашего моря также зависит от стока речных вод, который ежегодно меняется», - сказал Гадиров.

По словам ученого, в этой сфере необходимо проводить космическую геодезию и GPS-исследования.

«В Азербайджане мы это сделали в сотрудничестве с российской стороной, однако казахстанская и туркменская стороны не могут этого сделать. В нашем секторе Каспия расположено порядка 200 различных вулканов, они тоже влияют на Каспийское море», - сказал Гадиров.

Он сообщил, что в сотрудничестве с РАН планируется создать консорциум, в который могут войти страны Каспийского региона.

«С помощью этого сотрудничества мы сможем достичь больших успехов по защите и охране водных ресурсов Каспийского моря, предотвратить понижение уровня воды в нем», - добавил академик.