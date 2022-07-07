БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 600 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 437, вторую - 158, три и более - 854, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 151 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 778 501. Первую дозу вакцины получили 5 358 703, вторую - 4 855 017, три и более -3 314 598, бустерную дозу после положительного результата теста - 250 183 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)