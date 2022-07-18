В минздраве назвали число проведенных в Азербайджане тестов на оспу обезьян

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане не выявлено случаев заражения вирусом оспы обезьян.

Как сообщили Trend в минздраве, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане тщательно контролируется, и при выявлении подозрительных случаев существуют все возможности для лабораторной диагностики вируса методом ПЦР.

«До сегодняшнего дня в Азербайджане было сделано два теста на оспу обезьян. У обратившихся были взяты образцы, которые отправили в Центр контроля за особо опасными инфекциями. Результаты тестов обоих обратившихся оказались отрицательными», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)