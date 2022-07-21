Азербайджанские и турецкие саперы провели совместные учения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2022 год, в инженерных войсках азербайджанской армии регулярно проводятся теоретические, практические занятия и учения в целях дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава.

Как сообщает Trend, со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на занятиях, проводимых с участием специалистов Вооруженных сил Турции, военнослужащие совершенствуют свои навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов при помощи миноискателей в специальном инженерном городке.

Основной целью учений является повышение боеготовности личного состава путем обучения военнослужащих тактико-техническим характеристикам инженерных укреплений и правилам их использования.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)