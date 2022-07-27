Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - В столице Италии Риме продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет.

Как сообщает Trend, во второй день соревнований - 26 июля в борьбу вступили борцы греко-римского стиля, выступавшие в весовых категориях 45, 51, 60, 71 и 92 килограмма.

Член сборной Азербайджана Гусейн Савадов (45 кг) на начальном этапе соревнования обыграл турка Омара Алташа - 2:1. Однако в четвертьфинале проиграл Шахзоду Рузиохунову из Узбекистана — 3:11. Так как соперник вышел в финал Савадов сыграет за бронзу с румыном Йонутом Мереутайлом.

Ведат Гасымлы (51 кг) на старте оказался сильнее армянина Армена Геворгяна – 4:2. Однако в четвертьфинале Гасымлы проиграл Айтжану Халмаханову из Узбекистана - 4:12. Соперник вышел в финал. Это дало члену сборной Азербайджана шанс занять третье место. Гасымлы в утешительном матче встретится с представителем Израиля Амаре Фетене.

Мухаммед Гасымзаде (60 кг) проиграл египтянину Омару Мураду (туше) в квалификационном раунде.

Давуд Мамедов (71 кг) в четвертьфинале обыграл украинца Максима Радика (3:1), а в следующем этапе Таира Амангельди (5:2) из ​​Казахстана и вышел в полуфинал. На этом этапе азербайджанский борец со счетом 9:0 одержал победу над армянином Араратом Вардересяном и вышел в финал. В решающем поединке серебряный призер чемпионата Европы встретится с грузином Анри Путкарадзе.

Микаил Исмаилов (92 кг) в четвертьфинале проиграл грузину Гору Айвазяну - 0:9. В утешительном матче Исмайлов встретитя с Риккардо Буфисом из Италии.