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В Азербайджане обнародованы дни школьных каникул

Общество Материалы 28 июля 2022 15:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане обнародованы дни школьных каникул

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Стали известны дни школьных каникул в общеобразовательных заведениях Азербайджана в 2022/2023 учебном году.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, осенние каникулы продлятся 5 дней (16-20 ноября); зимние – также 5 дней (27-31 января).

Для учащихся начальных классов дополнительно установлены 5-дневные весенние каникулы (1-5 мая).

Отметим, что очередной учебный год начнется в Азербайджане 15 сентября 2022 года и завершится 14 июня 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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