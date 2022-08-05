Клуб «Нефтчи» обыграл «Рапид» в Баку

БАКУ /Trend/ - Бакинский футбольный клуб "Нефтчи" выиграл третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Trend, команда главного тренера Лауренциу Регекампфа принимала в Баку австрийский клуб "Рапид" (Вена).

"Нефтчи" разгромил соперника со счетом 2:1 в матче, который судил хорватский арбитр ФИФА Дарио Бел. В бакинской команде отличились Атаа Джабер и Кенни Сайеф. Гол соперника забил Гвидо Бургшталлер.

Ответный матч между командами пройдет в Австрии через неделю.

Стоит отметить, что победитель этой пары в стадии плей-офф встретится с сильнейшим из пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадутс" (Лихтенштейн).