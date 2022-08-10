Представители молодёжных организаций Азербайджана посетили Красную Слободу (ФОТО)

Для активистов молодежных организаций Азербайджана организовали экскурсию в Красную Слободу, передает Trend со ссылкой на СТМЭГИ. Среди участников экскурсии были представители Союза молодых дипломатов Азербайджана, Платформы азербайджанских студентов и выпускников, Ассоциации русской молодежи Азербайджана.

Тур, организованный при поддержке Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ, оказался насыщенным и информативным, предоставив гостям возможность воочию увидеть достопримечательности поселка и поближе познакомиться с традициями, обычаями, национальными блюдами горских евреев.

Экскурсию по Музею горских евреев провел заместитель директора Песах Исаков, подробно рассказавший об истории создания музея, об артефактах, собранных здесь со всего Кавказа.

Затем в конференц-зале музея состоялась лекция на тему «Единство народов Азербайджана». Выступивший с вступительной речью директора Музея горских евреев Игорь Шаулов сказал, что сегодня Азербайджан является одним из основных центров мультикультурализма. Мультикультурализм — государственная политика Азербайджана, где представители всех конфессий и национальностей живут единой семьёй. Возможно, самым наглядным тому примером являются отношения между мусульманами и евреями в стране. Азербайджан демонстрирует глубокое уважение к еврейской общине.

В заключение своей речи И. Шаулов выразил благодарность Международному благотворительному фонду горских евреев СТМЭГИ и его президенту Герману Захарьяеву за организацию поездки.

После знакомства с музеем участники экскурсии посетили синагоги и другие историко-культурные объекты на территории поселка.

Представитель израильской организации ALEF Абрам Ихиилов в беседе с корреспондентом СТМЭГИ сказал, что программа экскурсии была весьма интересной и информативной:

«Сегодняшнее мероприятие имеет важное значение, потому что мы показываем лидерам разных организаций красоту нашей родины, красоту Красной Слободы. Наша цель состоит в том, чтобы все больше людей узнавали о Красной Слободе, приезжали сюда, видели красоту нашей родины воочию. Все это, конечно, становится возможным при поддержке Фонда горских евреев СТМЭГИ и его президента Германа Захарьяева. При содействии СТМЭГИ в поселке реализуются различные проекты, нацеленные на его дальнейшее развитие».

Глава Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов сказал, что «целью нашего знакомства с Красной Слободой является показать многообразие, многоконфессиональность Азербайджана, всех народностей, национальностей, проживающих на территории Азербайджана. Я впервые посещаю поселок Красной Слободы, нас познакомили с музеем. Атмосфера прекрасная, обстановка отличная. Все было очень интересно. Спасибо большое организаторам за такое мероприятие», — отметил С. Данилов.

Участник тура политолог Ильяс Гусейнов выразил удовлетворение поездкой в Красную Слободу: «Этот регион Азербайджана известен во всем мире, так как здесь проживают горские евреи. Это показатель того, что Азербайджан — мультикультурная и толерантная страна. В рамках тура по Красной Слободе мы посетили музей горских евреев и синагогу. Мы ближе познакомились с традициями, обычаями горских евреев. Горские евреи — патриоты Азербайджана. Как известно, проживающие в Азербайджане евреи участвовали в Отечественной войне. Израиль оказывал поддержку Азербайджану с точки зрения военно-технического оснащения. В постконфликтный период наши страны еще больше сблизились, заключили новые контракты. Это показатель то, что проживающие на территории Азербайджана евреи играют роль живого моста в сближении двух государств. Я хочу выразить благодарность организаторам экскурсии, особенно Фонду СТМЭГИ».

Член Союза молодых дипломатов Азербайджана Рафаэль Набизаде сказал, что Красная Слобода является единственным населенным пунктом на Земле, за исключением Израиля, где евреи составляют большинство населения: «Некоторым кажется непривычным сосуществование евреев с мусульманами, но, приехав в Азербайджан, в Красную Слободу, можно увидеть, как евреи и мусульмане живут в соседних домах и вместе работают. Евреи Азербайджана играют очень важную роль в общественно-политической жизни страны, в ее популяризации в мире, в укреплении отношений с Израилем. Мы, азербайджанцы, очень хорошо помним поддержку еврейским народом Израиля во время 44-дневной Отечественной войны», — заявил Р. Набизаде.