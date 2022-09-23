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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы

Общество Материалы 23 сентября 2022 10:25 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы

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БАКУ /Trend/ - Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"С 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Йухары Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района, на азербайджано-армянской государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.

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