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В Азербайджане выявлены еще 140 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек

Общество Материалы 27 сентября 2022 16:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 140 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 140 случаев заражения коронавирусом, 260 человек вылечились, четверо - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 933 человека вылечились, 9 907 – скончались, число активных больных составляет 1 158.

За последние сутки в стране проведены 3 320 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 242 057.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 140 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек
В Азербайджане выявлены еще 140 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек
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