БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 728 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 258, вторую - 129, три и более - 299, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 42 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 896 627. Первую дозу вакцины получили 5 385 003, вторую - 4 868 446, три и более - 3 381 100, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 078 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)