Цены на елки на предновогодних ярмарках в Баку (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим Новым годом в ряде районов Баку организованы праздничные ярмарки.

Сотрудник Trend в субботу посетил ярмарку в Ясамальском районе, недалеко от станции "Эльмляр Академиясы" и поинтересовался ценами.

По словам жителей города, цены на ярмарках более доступные по сравнению с магазинами. Елка, главный атрибут Нового года, продается здесь по цене 50-150 манатов. А цены на маленькие настольные елки начинаются от 5 манатов.

Так, обычная елка высотой 120 см предлагается за 25 манатов, а елка такого же размера с определенным количеством украшений - за 65 манатов. Обычная елка высотой 150 см стоит 35 манатов, а с искусственным снегом - 100 манатов. Обычная елка высотой 210 см предлагается за 80 манатов, а такой же высоты, но с определенным количеством украшений - за 150 манатов.

Стоимость гирлянд и других новогодних украшений в ярмарочных палатках варьирует от 50 гяпик до 3 манатов. Стоимость светодиодных гирлянд колеблется в пределах 3-30 манатов. Самые дешевые мягкие игрушки стоят 1,50 маната, а самые дорогие - около 30 манатов. Цены на елочные игрушки варьируют от 1 до 30 манатов. Цены на елки отличаются в зависимости от их высоты и декора.

Продавцы отмечают достаточный интерес горожан к предновогодним ярмаркам.

(Перевод: Нубар Кулузаде)