Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Ясамальской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которая собирала деньги с родителей.

Об этом сообщили во вторник Trend в прокуратуре Ясамальского района города Баку.

Согласно информации, на основании поступившей в связи с незаконными действиями в детском саду-ясли № 98, жалобы, в районной прокуратуре было проведено расследование.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в отношении заведующей - в злоупотреблении служебным положением; присвоении государственного имущества в крупном размере; составлении фальшивых зарплатных документов на имя лиц, фактически не работабщих в детском саду, а также организации незаконных сборов денежных средств с родителей воспитанников дошкольного учебного заведения.

По данному факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)