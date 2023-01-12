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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 12 января 2023 16:40 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 351 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 203, вторую - 30, три и более - 90, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 28 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 936 461. Первую дозу вакцины получили 5 399 389, вторую - 4 876 074, три и более - 3 396 129, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 869 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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