МВД Азербайджана прокомментировало кадры, распространяемые в социальных сетях

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало кадры, распространяемые в социальных сетях, где запечатлен молодой человек, которого якобы обрили в полицейском отделении.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Facebook полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

"В органы полиции привозят человека, виновного в каком-то деянии, и фотографируют его с телефоном в руках? Это самодеятельность. Это неприемлемо. Ни один гражданин не может подвергаться бесчеловечному обращению, независимо от его личности. Фотография была сделана, потому что кто-то хотел собрать собрать "жетонов" в TikTok", - сказал начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев..

Напомним, что ранее в социальных сетях появились кадры, на которых молодой человек произносит оскорбительные фразы в адрес полиции. Потом распространились снимки этого же человека с налысо обритой головой.

(Перевод: Фидан Мустафаева)