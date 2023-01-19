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В Азербайджане выявлены еще 46 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79 человек

Общество Материалы 19 января 2023 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 46 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 46 случаев заражения коронавирусом, 79 человек вылечились, четверо - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 571 случай заражения коронавирусной инфекцией, 817 001 человек вылечились, 10 064 – скончались, число активных больных составляет 427.

За последние сутки в стране проведены 2 114 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 466 384.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 46 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79 человек
В Азербайджане выявлены еще 46 случаев заражения коронавирусом, вылечились 79 человек
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