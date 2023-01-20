В настоящее время в Азербайджане нет серьезной нехватки лекарств - Теймур Мусаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане нет серьезной нехватки лекарств.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Министр отметил, что недавние события в мире привели к повышению цен на сырье, используемое для производства лекарств.

"Это также приводит к относительному росту цен на определенные лекарства. Ситуация постоянно находится под контролем. Сделаны необходимые поставки, обеспечены необходимые объемы. Стоимость лекарственных средств устанавливается Тарифным советом. Цены на стратегически важные лекарства находятся под контролем, и это регулируется", - отметил Мусаев.

Отметим, что лекарства в Азербайджан в основном импортируются. В связи с этим в целях организации производства лекарственных средств в нашей стране проводятся соответствующие мероприятия. Так, для развития фармацевтической промышленности государством был создан промышленный парк Пираллахи, обладающий необходимой инфраструктурой (электрическая и тепловая энергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная защита, объекты производственного назначения, административная, социальная и другие инфраструктуры). Уже 5 субъектов предпринимательства зарегистрированы в качестве резидентов специализированного промышленного парка Пираллахи.

В настоящее время одной из компаний выпускается 11 лекарственных препаратов для лечения противогрибковых, сахарного диабета, заболеваний сосудистой системы и других заболеваний.), которые находятся в продаже. Другим производителем начато производство лекарственного средства “Diabeton MR”, используемого при сахарном диабете, и ведутся работы по расширению ассортимента, организации новых производственных площадей.

В целом организация производства лекарственных средств представляет собой сложный технологический процесс, требующий длительного времени и финансовых средств. Организацию производства должны осуществлять специализированные в этой сфере компании.

Регулярно ведутся переговоры о продвижении отечественного производства лекарств и привлечении инвесторов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)