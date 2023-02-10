Минздрав расширит сотрудничество с Азиатским банком развития (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения прошла встреча с главой постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

Как сообщили Trend в ведомстве, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития: "В последние годы наше совместное региональное сотрудничество динамично развивается".

Отметив, что использование цифровых технологий является основой проводимых реформ в системе здравоохранения, Теймур Мусаев отметил, что совершенствование системы здравоохранения, в частности, цифровизация и развитие человеческого капитала, является приоритетным вопросом для нашей страны. По его словам, сотрудничество с Азиатским банком развития в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения в нашей стране передового международного опыта. Поэтому Министерство здравоохранения заинтересовано в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития в этой области.

Выразив благодарность за теплый прием, глава Постоянного представительства АБР в Азербайджане подчеркнула, что они поддерживают реформы, проводимые в системе здравоохранения нашей страны. Кендис МакДейган также отметила, что в течение текущего года Азиатским банком развития будет разработана Стратегия странового сотрудничества с Азербайджаном на 2024-2028 годы. По ее словам, этот документ определит долгосрочные приоритеты партнерства АБР и Азербайджана, в том числе сотрудничество в секторе здравоохранения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциальных направлениях сотрудничества в течение следующего периода Стратегии странового сотрудничества. Стороны также обсудили сотрудничество по развитию цифрового здравоохранения в нашей стране.