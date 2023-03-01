Саадат Юсифова назначена заместителем министра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Ильхама Алиева Саадат Юсифова назначена заместителем министра культуры.

Как сообщает в среду Trend, до этого назначения Саадат Юсифова работала на различных должностях в Администрации Президента Азербайджана.

В 2014-2019 годах она занимала должность начальника отдела политического анализа и информационного обеспечения Администрации Президента. В 2019 году соответствующим распоряжением Президента Азербайджана была назначена на должность заместителя начальника отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента.

Окончила Бакинский государственный университет и Университет Роберта Шумана во Франции.