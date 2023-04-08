Шуша - невероятно красивый город - Сандиаго Бивини

ШУША/ Trend/ - Шуша - невероятно красивый город.

Об этом сказал в субботу Trend генеральный секретарь национальной комиссии Экваториальной Гвинеи по сотрудничеству с ЮНЕСКО Сандиаго Бивини в кулуарах церемонии закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО.

«Это мой первый визит в Шушу. Город невероятно красивый. Несмотря на то, что поездка длится всего один день, мы уже успели много всего увидеть.Должен сказать, что сочетание современной инфраструктуры и исторических памятников очень завораживает. Увидев красоту города Шуша я понял, чего был лишен Азербайджан на протяжении 30-ти лет армянской оккупации. Строительные работы, которые сейчас ведутся в Шуше, позволяют мне сделать вывод, что город ожидает прекрасное будущее», - сказал он.

Бивини также подчеркнул, что его очаровала национальная музыка Азербайджана.

Напомним, что 8 апреля в столице тюркского мира 2023 года - городе Шуша состоялась церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО.

В рамках данного мероприятия для участников заседания было организовано ознакомление с одними из достопримечательностей города Шуша - Джыдыр дюзю и крепостными стенами, а также мугам концерт с участием народных и заслуженных артистов.