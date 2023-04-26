В Гяндже в больнице произошел пожар

БАКУ /Trend/ - 26 апреля поступила информация о пожаре в больнице № 1 имени Аббаса Саххата в городе Гянджа.
Как сообщили в среду Trend в прокуратуре города Гянджа, в ходе предварительного расследования было установлено, что в результате короткого замыкания в электрическом щите, находящемся в подвале здания, произошло задымление.
В результате происшествия скончалась получавшая лечение в больнице Назиля Мамедова, 1963 года рождения.
По данному факту в прокуратуре города Гянджа проводится расследование.