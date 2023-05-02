Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 935 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 99, вторую - 656, три и более - 170, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 961 812. Первую дозу вакцины получили 5 410 796, вторую - 4 881 902, три и более - 3 402 949, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 165 человек.