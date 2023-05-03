БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 205 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 52, вторую - 120, три и более - 30, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 017. Первую дозу вакцины получили 5 410 848, вторую - 4 882 022, три и более - 3 402 979, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 168 человек.