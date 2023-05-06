Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 21 кг наркотиков (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств предотвращена контрабанда из Ирана на территорию Азербайджана в общей сложности 21 килограмма 582 граммов наркотических средств и 1500 таблеток сильнодействующего наркотического средства.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, в результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных 4 мая в 06:30 на служебной территории пограничного отряда “Гёйтепе” Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, в двух свертках общим весом 15 килограммов 862 грамма были обнаружены наркотические средства - 14 килограммов 906 граммов марихуаны, 676 граммов героина, 280 граммов метамфетамина и 1500 таблеток "Метадон М-40".

В результате погранично-розыскных и оперативных мероприятий, проведенных 5 мая в 20:30 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы, в одном свертке общим весом 5 килограммов 720 граммов была обнаружена и изъята марихуана.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.