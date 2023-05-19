Участие в чемпионате Европы в Баку способствует развитию спортивного опыта – хорватская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Участие в чемпионате Европы в Баку способствует развитию моего спортивного опыта.

Об этом в пятницу сказала Trend спортсменка из Хорватии Тамара Артич после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Очень люблю выступать в Баку, и счастлива этой возможности. Для меня крайне важно представлять свою страну на таком соревновании, как чемпионат Европы", - отметила грация.

Говоря о своих выступлениях в квалификационных соревнованиях, Тамара Артич подчеркнула, что немного волновалась.

"Упражнения с мячом и булавами выполнила хорошо, а что касается упражнений с лентой и обручем, были некоторые ошибки", - поделилась она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.